Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии выставки по случаю 100-летия Дипломатической курьерской службы, Москва, 27 августа 2018 года

Уважаемые коллеги, друзья!

Сегодня, в день 100-летия Дипломатической курьерской службы МИД России, открывается выставка, посвященная этому событию. На ней представлено много уникальных документов.

Ровно 100 лет назад в Народном комиссариате иностранных дел был открыт «стол дипкурьеров». Но, как и в случае с самой дипломатической службой (наше Министерство образовано в 1802 году, но Посольская изба была создана за много столетий до этого), первое упоминание о гонцах, курьерах относится к 885 году. Хотя, думаю, что на самом деле необходимость доставки рукописей существовала гораздо раньше, и были люди, специально этим занимавшиеся.

Выставка во многом уникальна. Думаю, что вы все с интересом ознакомитесь с этими материалами. Она наглядно показывает, насколько важна и насколько опасна профессия дипломатического курьера, который в любых обстоятельствах, в том числе в самых непростых условиях военного времени, внутриполитических кризисов в тех или иных странах, должен был доставлять документы вовремя, четко и без риска их утери или компрометации того, что необходимо было доставить.

В этом вестибюле есть доски, посвященные нашим товарищам, которые отдали свои жизни в годы Великой отечественной войны, во времена репрессий, и тем, кто отдал свои жизни, выполняя служебный долг. Среди таковых треть — это дипкурьеры. Все мы помним подвиг Теодора Нетте и Иоганна Махмасталя, которые защищали диппочту от бандитского нападения на территории Латвии. Мы также помним и подвиг, который в 2006 году осуществили наши товарищи дипкурьеры В.И.Федин и В.А.Нефедов, защитив диппочту от бандитского нападения в Бразилии. В этом вижу преемственность славных традиций, преемственность высшего ответственного отношения к своим служебным обязанностям, которые неизменно демонстрируют наша Дипломатическая курьерская служба и ее сотрудники.

И буквально месяц назад Президент Российской Федерации В.В.Путин вновь подтвердил, какое внимание уделяет руководство страны дипкурьерской профессии. Был подписан Указ «О дипломатической почте Российской Федерации и дипломатическо-курьерской связи Министерства иностранных дел Российской Федерации». Уверен, что и сотрудники Департамента дипломатическо-курьерской связи и все те, кто так или иначе связан с этой профессией, а мы неизменно пользуемся результатами этой работы, по достоинству оценят то внимание, которое Президент Российской Федерации В.В.Путин уделяет этим задачам.

Приглашаю всех осмотреть выставку, а потом мы с руководителем Федерального агентства связи О.Г.Духовницким проведем церемонию гашения марки, которая специально была выпущена по этому случаю.

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Хочу еще раз поблагодарить сотрудников Федерального агентства связи, акционерного общества «Марка», Департамента дипломатическо-курьерской Службы, которые участвовали в подготовке этого события и Олега Геннадьевича Духовницкого за то, что мы уже не первый раз отмечаем выпуском марок знаменательные даты в жизни внешнеполитической службы нашей страны. Надеюсь, таких событий будет еще немало.