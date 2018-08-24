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27.08.1810:36 Новости

О 100-летии Департамента дипломатическо-курьерской связи МИД России

1556-27-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 августа Департамент дипломатическо-курьерской связи МИД России отмечает 100-летие со дня основания. В задачи Департамента входит формирование и доставка дипломатической почты за пределы Российской Федерации и на территорию Российской Федерации.

Российские дипломатические курьеры ежемесячно обеспечивают регулярную бесперебойную доставку диппочты более чем в 120 росзагранпредставительств, в том числе и в страны со сложной военно-политической обстановкой.

5 июля 2018 года в рамках совершенствования законодательства и последовательной реализации внешнеполитического курса страны Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ «О дипломатической почте Российской Федерации и дипломатическо-курьерской связи Министерства иностранных дел Российской Федерации», открыв тем самым новую страницу истории дипломатическо-курьерской службы.

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