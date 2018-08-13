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25.08.1816:59 Новости / Лаосская Народно-Демократическая Республика

О российской гуманитарной помощи Лаосу

1555-25-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 августа специальным рейсом МЧС России в Лаос доставлено 36 тонн различных грузов, включая две передвижных электростанции, лодки, палатки, одеяла, рис и сахар. Гуманитарная помощь населению ЛНДР, пострадавшему от масштабного наводнения в одной из южных провинций этой страны, направлена по решению Правительства Российской Федерации в связи с обращением лаосского руководства.

В аэропорту г.Вьентьяна состоялась церемония передачи доставленной помощи уполномоченным лаосским представителям.

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