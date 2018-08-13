О российской гуманитарной помощи Лаосу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 августа специальным рейсом МЧС России в Лаос доставлено 36 тонн различных грузов, включая две передвижных электростанции, лодки, палатки, одеяла, рис и сахар. Гуманитарная помощь населению ЛНДР, пострадавшему от масштабного наводнения в одной из южных провинций этой страны, направлена по решению Правительства Российской Федерации в связи с обращением лаосского руководства.

В аэропорту г.Вьентьяна состоялась церемония передачи доставленной помощи уполномоченным лаосским представителям.