О консультациях заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Индии В.Гокале

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 августа в Москве состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии В.Гокале.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия России и Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также ход подготовки к предстоящему в текущем году визиту в Индию Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Стороны с удовлетворением констатировали общность подходов к актуальным глобальным и региональным проблемам, включая создание архитектуры безопасности и равноправного сотрудничества в АТР. Акцентировано намерение двух стран и далее координировать усилия на международной арене, в том числе на таких площадках, как ШОС и РИК.