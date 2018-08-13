Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

25.08.1814:12 Новости / Индия

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Индии В.Гокале

1554-25-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 августа в Москве состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Индии В.Гокале.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия России и Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также ход подготовки к предстоящему в текущем году визиту в Индию Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Стороны с удовлетворением констатировали общность подходов к актуальным глобальным и региональным проблемам, включая создание архитектуры безопасности и равноправного сотрудничества в АТР. Акцентировано намерение двух стран и далее координировать усилия на международной арене, в том числе на таких площадках, как ШОС и РИК.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений