Заявление МИД России

Западная «тройка» постоянных членов Совета Безопасности ООН в лице США, Великобритании и Франции отметилась заявлением по случаю пятилетней годовщины трагедии с применением зарина в Восточной Гуте, унесшей, по разным оценкам, жизни более тысячи мирных сирийских граждан. В очередной раз в использовании химоружия безапелляционно обвиняют Б.Асада.

Вызывает сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались этой печальной для сирийского народа и всего мирового сообщества датой в интересах продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию Президента САР. Для этого целый ряд западных и ближневосточных государств не брезгует такими бесчеловечными провокациями, как предпринятая террористами по указке их зарубежных спонсоров химическая атака в Восточной Гуте.

Для всех, включая независимых экспертов, уже давно очевидно, что за этой и подобными ей варварскими акциями стоят ИГИЛ, боевики так называемой «умеренной» оппозиции и обслуживающие их интересы НПО, такие как пресловутые «Белые каски»» созданные и спонсируемые из-за рубежа. Не случайно, что по мере освобождения сирийской территории от террористов, «белокасочники» в спешном порядке эвакуируются за пределы Сирии. Делается это, очевидно, для того, чтобы скрыть истинную суть их предназначения и преступной деятельности.

В очередной раз приходится констатировать, что всё происходящее вокруг инспирированного западными странами сирийского «химического досье» неразрывно связано с их стремлением реализовать собственные геополитические амбиции на Ближнем Востоке. В этом же контексте рассматриваем и настойчивые попытки превратить сугубо техническую Организацию по запрещению химоружия в инструмент политического давления посредством придания ее Техническому секретариату не предусмотренных профильной Конвенцией атрибутивных функций « по определению виновных» в применении химического оружия.

Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу «единомышленников» перестать манипулировать «химической темой» для давления на Дамаск и его союзников.