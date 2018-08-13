О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 августа состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу, прибывшим в Москву с кратким рабочим визитом.

В продолжение динамично развивающегося диалога по линии внешнеполитических ведомств России и Турции были предметно рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая ход реализации стратегически важных для Москвы и Анкары проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, взаимодействие в области культуры и туризма, проблематику дальнейшей либерализации визового режима между двумя странами.

Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по представляющий взаимный интерес региональной и международной проблематике, в частности по ситуации на Ближнем Востоке, в Черноморском регионе, на Балканах, в кипрском урегулировании.

Особое внимание было уделено анализу складывающейся обстановки в Сирии и путям ее дальнейшей стабилизации. При этом была подчеркнута важность продолжения Россией и Турцией, в том числе в «Астанинском формате», координации в борьбе с терроризмом и активизации поиска путей политического решения сирийского кризиса, а также обеспечения скорейшего возвращения к своим очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц.