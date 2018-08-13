О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Послом Болгарии в Москве А.Крыстиным

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 августа первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгарии в Российской Федерации А.Крыстина, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы рассмотрены состояние и перспективы российско-болгарского сотрудничества, подтвержден настрой на углубление контактов в различных сферах, наращивание взаимовыгодных связей на торгово-экономическом треке. Отмечена активизация в последнее время политического диалога, начало обсуждения ряда крупных экономических и энергетических проектов. Подчеркнуто, что масштабные мероприятия, проведенные в этом году и приуроченные к 140-летию Освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., способствовали продвижению исторического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.