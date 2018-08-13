Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с высказываниями официального представителя Госдепартамента США по итогам телефонного разговора 23 августа 2018 г. глав внешнеполитических ведомств России и США

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать заявление официального представителя Госдепартамента США Х.Науэрт о том, что в ходе телефонного разговора между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Госсекретарем США М.Помпео в адрес российской стороны была высказана просьба о поддержке по линии ОЗХО усилий по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия?

Ответ: В очередной раз вынуждены обратить внимание на вольную интерпретацию американской стороной содержания контактов высокопоставленных представителей России и США. Высказывания Х.Науэрт не соответствуют действительности, подобного рода обращений М.Помпео не озвучивал. Расцениваем такое искаженное изложение содержания беседы глав внешнеполитических ведомств России и США как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и – более широко – в рамках ОЗХО.

В этой связи хотели бы еще раз напомнить о российской позиции в отношении продавленного США и их союзниками в ОЗХО решения о наделении этой организации функциями установления виновных в применении химического оружия.

Россия поддерживает работу этой важной международной структуры, но строго в соответствии с определенными КЗХО задачами, заключающимися в техническом содействии национальным программам уничтожения химарсеналов. Конвенция не содержит никаких положений, которые подразумевали бы возможность создания специального атрибутивного механизма по установлению виновных в применении химического оружия. Рассматриваем такие действия как подрывающие принципиальный для ОЗХО дух консенсуса и ставящие под угрозу само сохранение глобального режима химического разоружения и нераспространения.

Рассчитываем, что в последующем американская сторона будет более аккуратна в комментариях по итогам контактов руководства внешнеполитических ведомств наших стран.