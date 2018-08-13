Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с продолжающимся содержанием под стражей на Украине российского журналиста К.В.Вышинского

Киевские власти продолжают оказывать необоснованное давление на российские СМИ, препятствуя работе различных телеканалов, интернет-порталов, радиостанций, печатных изданий и прочих медиаресурсов. Абсолютно нетерпимой является ситуация с арестованным в Киеве по сфабрикованному обвинению в государственной измене руководителем портала «РИА Новости – Украина» К.В.Вышинским. Подчеркиваем, что речь идет о человеке, который выполнял и реализовывал журналистскую деятельность открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики.

Исполнилось 100 дней, как К.В.Вышинский содержится под стражей. 11 июля мера пресечения была продлена до 20 сентября херсонским городским судом в нарушение украинского законодательства. Суд первой инстанции превысил максимальный срок продления ареста, что было признано решением апелляционного суда, который сократил его до 8 сентября с.г.

Вместе с тем нет никаких оснований надеяться на улучшение ситуации и приведение ее в соответствие с международными обязательствами Украины, лишним подтверждением чему стал отказ апелляционного суда отпустить К.В.Вышинского на поруки. Продолжается и фактическое ущемление прав российского журналиста, которому власти отказывают во встречах с российскими консульскими сотрудниками, ссылаясь на наличие у него кроме российского и украинского гражданства.

Напоминаем, что Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир, Комиссар Совета Европы по правам человека Д.Миятович, представители журналистских и правозащитных организаций уже высказывали свою обеспокоенность в связи с применением к К.В.Вышинскому в рамках рассмотрения его дела таких жестких мер. К украинским властям был обращен призыв «воздерживаться от введения необоснованных ограничений на работу иностранных журналистов, так как это оказывает негативное воздействие на распространение информации и свободу СМИ». В соответствии с Хельсинкским заключительным Актом государства-участники ОБСЕ обязаны не просто содействовать созданию, но и улучшать журналистам из одной страны-участницы условия для осуществления ими профессиональной деятельности в другой стране-участнице.

Убеждены, что все случаи воспрепятствования деятельности журналистов и работников СМИ независимо от их национальности и гражданства требуют решительного осуждения всем мировым сообществом. МИД России будет держать на постоянном контроле развитие ситуации и оказывать все возможное содействие К.В.Вышинскому.