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24.08.1811:44 Новости / Турция / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу, Москва, 24 августа 2018 года

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Уважаемый г-н Министр,

Дорогой Мевлют,

Коллеги, друзья,

Мы рады этой встрече. Она у нас в этом году уже шестая. Это лишь одно из подтверждений небывалой интенсивности контактов между нашими странами.

Совсем недавно я был в Анкаре. Затем Вашу столицу посетил Председатель Государственной Думы России В.В.Володин для участия в шестом съезде Партии справедливости и развития. В ближайшее время планируются контакты по линии других министерств и ведомств.

Конечно, у нас всегда на повестке дня график контактов наших президентов. Сейчас готовится очередной саммит в Астанинском формате. Рассчитываю, что мы сегодня сможем подробнее обсудить ход подготовки к этому важному мероприятию.

У нас всегда есть, что обсудить из двусторонней повестки дня. Отношения в сфере торговли, экономики, гуманитарного, военно-технического сотрудничества развиваются весьма интенсивно.

Очень ценим наш диалог по региональным, международным вопросам. Помимо сирийского урегулирования, это другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии, на Украине. Будем готовы сегодня дополнительно обменяться мнениями по всем этим темам.

Добро пожаловать!

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