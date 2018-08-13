Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с предстоящим заседанием Московского формата консультаций по Афганистану

МИД Исламской Республики Афганистан выступил с заявлением о том, что примет участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану, намеченном на 4 сентября с.г. только в случае согласия Движения талибов (ДТ) на прямые переговоры с представителями афганского правительства «на полях» данного мероприятия.

Как мы уже неоднократно подчеркивали, главной целью Московского формата, в котором участвуют все соседи Афганистана и другие заинтересованные страны, является формирование благоприятных условий и содействие скорейшему запуску процесса национального примирения в интересах прекращения братоубийственной войны, становления мирного и независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркоугрозы. Эти усилия предпринимаются в русле соответствующих резолюций СБ ООН, итоговых документов целого ряда международных конференций, в том числе принятой в марте с.г. Ташкентской декларации.

Приглашение на московскую встречу представителей ДТ нацелено на то, чтобы напрямую довести до вооруженной афганской оппозиции коллективный призыв к установлению мира в Афганистане. Разумеется, задача налаживания мирного процесса в ИРА – не из легких и вряд ли быстродостижима. Рассматриваем московскую встречу как важный шаг в направлении всеобъемлющего афганского урегулирования

Рассчитываем на участие представителей Кабула в заседании Московского формата, которое состоится 4 сентября с.г.