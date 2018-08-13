Комментарий Департамента информации и печати МИД России по вопросу обеспечения безопасности полетов над Балтийским морем

С удивлением восприняли высказывания официального представителя НАТО О.Лунгеску о якобы готовности альянса к обсуждению вопросов авиационной безопасности при полетах над Балтийским морем. Таким образом, очевидно, в НАТО отреагировали на заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам переговоров с Президентом Финляндии С.Ниинистё 22 августа с.г. в Сочи, в котором североатлантический альянс был подвергнут критике за нежелание сотрудничать в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Севере Европы.

Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение. Российская сторона дважды инициировала в Совете Россия-НАТО с участием военных экспертов обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте выдвинутой в июле 2016 г. по итогам переговоров глав России и Финляндии в Наантали (Финляндия) «инициативы С.Ниинистё» о повышении уровня безопасности полетов, но не встретила отклика.

В отсутствие должного интереса со стороны натовских партнеров обсуждение этого вопроса было переведено под эгиду Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в формат Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству. В ее рамках удалось согласовать ряд мер, которые значительно повысили безопасность гражданского авиасообщения над Балтикой.

Вместе с тем все эти выработанные меры носят рекомендательный характер для военной авиации. Ситуация диктует необходимость рассмотрения комплекса вопросов предотвращения непреднамеренных инцидентов на Балтике в формате Россия-НАТО. Тем не менее, партнеры в североатлантическом альянсе на деле всячески от этого уходят. На этом фоне заявления о якобы ведущихся с Россией обсуждениях, прозвучавшие от О.Лунгеску, выглядят весьма неубедительными.