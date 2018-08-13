О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Израиля в Москве Г.Кореном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Г.Корена по его просьбе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, в Сирии и вокруг нее. Был обсужден ряд актуальных вопросов российско-израильского многопланового сотрудничества.