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23.08.1819:15 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Израиля в Москве Г.Кореном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Г.Корена по его просьбе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, в Сирии и вокруг нее. Был обсужден ряд актуальных вопросов российско-израильского многопланового сотрудничества.  

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