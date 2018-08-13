Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 23 августа 2018 года

О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу

24 августа состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу, который прибудет в Москву с кратким рабочим визитом.

Особое внимание в ходе уже шестой в этом году встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран планируется уделить проблематике сирийского урегулирования. Будут рассмотрены вопросы координации совместных шагов в рамках борьбы с терроризмом в Сирии и активизации поиска путей политического решения сирийского конфликта.

Имеется в виду также обстоятельно обсудить ход реализации стратегически важных для России и Турции проектов в энергетической и торгово-экономической сферах, обменяться мнениями по некоторым вопросам региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

О столетии дипломатическо-курьерской службы МИД России

Как мы уже рассказывали на прошлом брифинге, сто лет назад, 27 августа 1918 г., в истории дипломатической курьерской связи России открылась новая страница – в Народном комиссариате по иностранным делам РСФСР было создано подразделение для обеспечения надежной и конфиденциальной связи с зарубежными представительствами и учреждениями Советской республики. Его назвали «Cтолом дипкурьеров».

27 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в открытии тематической фотодокументальной выставки «100 лет Дипломатической связи МИД России».

Работа дипкурьера важная и ответственная, требует не только профессиональных навыков и добросовестного отношения к делу, но и хорошего здоровья, поскольку связана с длительными и частыми перелетами и переездами, стрессовыми ситуациями, резкой сменой временных и климатических поясов. Работа дипкурьера также сопряжена с риском для жизни.

Всем известны имена Т.Нетте и И.Махмасталя – советских дипкурьеров, совершивших подвиг 5 февраля 1926 года. Тогда в поезде, следовавшем в Ригу, на них было совершено вооруженное нападение.

Имена Т.Нетте и И.Махмасталя вошли в историю, день совершенного ими подвига и поныне почитается как День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас сотрудники дипломатическо-курьерской службы продолжают рисковать жизнью, доставляя дипломатическую почту в районы, охваченные боевыми действиями.

О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия А.Аль-Джубейром

29 августа состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия (КСА) А.Аль-Джубейром, который посетит Москву с рабочим визитом.

Рассматриваем предстоящую встречу глав внешнеполитических ведомств наших стран как неотъемлемую часть регулярного и доверительного политического диалога с саудовскими партнерами по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

В данном контексте будут предметно рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений, реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита в нашу страну Короля Сальмана и его переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в октябре 2017 г.

Значительное внимание предполагается уделить тематике взаимной торговли, объем которой демонстрирует в последнее время устойчивую положительную динамику. По результатам 2017 г. показатель товарооборота вырос почти в два раза по сравнению с 2016 г., составив 915,2 млн.долл. США. За первые четыре месяца текущего года товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился на 76,4% и достиг 293,2 млн.долл.США.

Важная координирующая роль в этой связи принадлежит Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово- экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также созданным в ее рамках специализированным рабочим группам. Хорошо зарекомендовала себя и практика организации под эгидой профильных российских ведомств различных бизнес-миссий в Королевство.

Существенный элемент нашего взаимодействия с партнерами из КСА – сотрудничество по линии Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Отмечаем также важный стабилизационный эффект от тесной российско-саудовской координации по ситуации на мировом рынке углеводородов в привязке к известным многосторонним договоренностям в формате «ОПЕК плюс».

Признательны саудовской стороне за помощь и внимание к российским паломникам, которые посещают расположенные в Мекке и Медине святыни ислама. Очередной сезон хаджа завершается как раз в эти дни в Королевстве. Активизации гуманитарных контактов между двумя странами будет, несомненно, способствовать и планируемая на осень этого года Неделя российской культуры в Саудовской Аравии.

Предстоит обстоятельный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость разрешения сохраняющихся в этом стратегически важном районе мира конфликтов политико-дипломатическими средствами, через взаимоуважительный диалог, с учетом интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон. В конкретном плане речь пойдет, в частности, о положении в Сирии, Йемене, Ливии, зоне Персидского залива и палестино- израильском урегулировании. Еще одной темой переговоров Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Саудовской Аравии А.Аль-Джубейра станут перспективы совместной работы в рамках стратегического диалога Россия – ССАГПЗ, штаб-квартира которого находится в саудовской столице Эр-Рияде.

О развитии ситуации в Сирии

В развитии ситуации в Сирии укрепляются позитивные тенденции. Главная – начавшийся процесс возвращения сирийских беженцев на родину. Пока он еще не приобрел массового характера, но условия для этого формируются. Начало положено.

Правительство Сирии разработало и реализует комплекс мер по стимулированию репатриации и облегчению процесса реинтеграции в общество возвращающихся из-за рубежа сирийских граждан. Этот комплекс мер включает в себя упрощение паспортного и таможенного контроля, социальное и медицинское обеспечение, содействие в продолжении обучения и трудоустройстве, а также льготное кредитование. Власти Сирии при поддержке российских военных продолжают работу по разминированию, расчистке завалов и восстановлению социально-экономической инфраструктуры. С начала текущего месяца в Восточной Гуте и Восточном Каламуне введено в эксплуатацию 14 отремонтированных больниц. Только в Дамасской области за минувшую неделю доступ к квалифицированной медицинской помощи получили жители 15 населенных пунктов.

К сожалению, сохраняются и негативные моменты. После урегулирования ситуации в столичном регионе, а также вокруг Хомса, в Дераа и Кунейтре на юге страны сейчас террористы сконцентрировали свои силы на севере – в Идлибе. Боевики сумели воспользоваться передышкой для укрепления своих рядов и наращивания боевого потенциала. В последнее время они активизировали провокации не только против правительственных сил, но и мирных жителей в районах, прилегающих к Идлибской зоне. Регулярными стали атаки запускаемых ими беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим». Нашими средствами ПВО сбито уже 45 таких аппаратов. В самой зоне деэскалации «Идлиб» террористами проводятся массовые аресты людей по подозрению в агитации за заключение договоренностей о примирении с официальными властями Сирии. Этих случаев уже более 500.

Между тем северо-восток Сирии остается под фактическим контролем американских военных, которые продолжают заигрывать с местными вооруженными формированиями, покупая их лояльность поставками оружия. Таким образом в Заевфратье полным ходом идет процесс создания псевдогосударственных структур, не предусмотренных законодательством Сирии.

В крупнейший лагерь ВПЛ «Рукбан» вблизи границы с Иорданией по-прежнему нет доступа ни для сирийских властей, ни для ооновцев. Среди оказавшихся там фактически в заложниках мирных жителей укрывается, используя их как живой щит, несколько сотен игиловцев и «нусровцев», располагающих в том числе тяжелым вооружением. Все это происходит с ведома американских военных, которые контролируют 55-километровую зону вокруг своей незаконной базы в г.Эт-Танф на сирийской территории.

США, заявившие на прошлой неделе о прекращении финансирования ряда программ по «стабилизации» Сирии, в рамках которых фактически финансировалась деятельность антиправительственных структур, переложили ответственность за это на своих союзников. Теперь уже не на свои средства, а на деньги, полученные от других участников ведомой Вашингтоном «коалиции», – европейцев и арабов, они занимаются восстановлением и модернизацией нефтедобывающей инфраструктуры на северо-востоке Сирии и приступили фактически к разграблению сирийского национального достояния.

Хотела бы напомнить, что США, как и все другие вовлеченные так или иначе в процесс сирийского урегулирования стороны, неоднократно подтверждали приверженность единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, что было зафиксировано в соответствующих резолюциях ООН, других международных решениях, совместных российско-американских документах по Сирии. По крайней мере, публично США не отказывались от участия в этих документах, несмотря на тренд последнего времени. Хотелось бы понять, как эта позиция соотносится с практическими действиями партнеров, которые мы сегодня наблюдаем на территории Сирии?

О полетах «неопознанных» вертолетов для поддержки экстремистов на севере Афганистана

Вновь обращаем внимание на полеты «неопознанных» вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГИЛ и талибам, сотрудничающим с этой террористической группировкой. В частности, по утверждениям афганских СМИ и местных жителей, такие полеты в последнее время зафиксированы в провинции Сари-Пуль.

Отмечаем, что это происходит в непосредственной близости от границ центральноазиатских государств, а многие боевики ИГИЛ в Афганистане являются выходцами из этих стран. Реакция на данные события как со стороны силовых структур Афганистана, так и со стороны командования дислоцированного здесь американо-натовского контингента отсутствует.

Возникает закономерный вопрос о том, кто стоит за этими полетами, кто вооружает террористов и скрытно создает их плацдармы вблизи южных рубежей СНГ и почему это происходит в условиях фактического контроля натовским командованием воздушного пространства Афганистана.

О ходе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике

Российские правоохранительные органы совместно с центральноафриканскими коллегами продолжают расследование убийства в ЦАР 30 июля российских журналистов. В соответствии с нормами международного права Следственным комитетом Российской Федерации подготовлен запрос об оказании правовой помощи, необходимый для доступа российских следователей к свидетелям, вещественным доказательствам и материалам расследования, проводимого центральноафриканской стороной. 23 августа дипломаты Посольства России в Банги передали этот документ в Министерство юстиции и по правам человека ЦАР.

В настоящее время основной задачей МИД России и Посольства России в Банги является оказание дипломатического содействия работе российских и центральноафриканских следственных органов, которым предстоит установить все обстоятельства убийства российских журналистов.

О ситуации вокруг арестованной в США М.В.Бутиной

Все большую озабоченность вызывает ситуация с арестованной 15 июля в США гражданкой России М.В.Бутиной, против которой были выдвинуты надуманные обвинения в деятельности в качестве «агента иностранного правительства».

17 августа М.В.Бутину без какого-либо предварительного уведомления перевели в новую тюрьму и поместили в одиночную камеру, предназначенную для опасных преступников-рецидивистов. Перед этим российскую гражданку насильно заставили пройти через жуткие и унизительные процедуры досмотра, отобрали все вещи, включая одежду, еду, предметы личной гигиены, продержали в карантинной камере 12 часов без еды. Одновременно игнорировались любые просьбы россиянки о срочной медицинской помощи, что повлияло на ухудшение ее здоровья.

Только после предпринятых нашими дипломатами усилий, включая жесткий демарш Госдепартаменту и Посольству США в Москве, наконец, прекратились обыски с раздеванием, ночные проверки, а также были несколько улучшены условия содержания. М.В.Бутину перевели в одиночную камеру с окнами, где поддерживается необходимая и соответствующая требованиям температура. Тюремная администрация пообещала в ближайшее время разрешить звонки родственникам.

Мы вновь требуем оказать М.В.Бутиной всю необходимую помощь и закрыть политически мотивированное уголовное дело. Надеемся, что международное сообщество обратит внимание на унижающие человеческое достоинство действия и произвол правоохранительных органов США в отношении россиянки. Со своей стороны продолжим работу по защите ее прав и законных интересов.

О развитии ситуации вокруг К.В.Ярошенко

Держим на контроле ситуацию вокруг незаконно похищенного из Либерии в 2010 г. спецслужбами США гражданина России К.В.Ярошенко.

Российские дипломаты 21 августа посетили россиянина в федеральном пенитенциарном учреждении города Данбери, штат Коннектикут. В ходе общения выяснилось, что у него обострились в очередной раз некоторые заболевания, о чем он уведомил тюремное руководство. Однако по состоянию на сегодняшний день медицинская помощь так и не была ему оказана.

Со своей стороны договорились с администрацией тюрьмы провести комплексное обследование К.В.Ярошенко. В ближайшее время официально продублируем наш запрос в соответствующие инстанции.

Одновременно представители российского Генерального консульства в Нью-Йорке оказывают всевозможную поддержку прибывшим в США супруге и дочери К.В.Ярошенко, которые не видели его уже много лет. Достигнута договоренность об организации регулярных посещений россиянина.

Продолжим добиваться соблюдения прав и законных интересов нашего гражданина, его скорейшего возвращения на Родину.

О ходе расследования убийства Н.Глушкова

Спустя пять месяцев после смерти Н.Глушкова Скотланд-Ярд, наконец, опубликовал заявление о ходе расследования этого дела. В нем, в частности, содержатся некоторые кадры с камер видеонаблюдения с призывом к возможным свидетелям случившегося оказать помощь следствию, а также краткий отчет о собранных свидетельских показаниях и уликах. Я не берусь критиковать либо давать какую-то оценку действиям правоохранительных органов. Прошло пять месяцев после смерти, которая произошла на территории Великобритании. Кадры с камер видеонаблюдения опубликованы только что с призывом к людям, возможным свидетелям того, что случилось, оказать помощь следствию. Через пять месяцев кто-нибудь может вспомнить обстоятельства, посмотрев на эти кадры, припомнить видел ли он того или иного человека? Это вообще реально? Это какая-то насмешка над людьми и над всем тем, к чему призывает официальный Лондон и все остальные государства, когда речь идет о громких преступлениях. А это очень громкое преступление, которое совершено территории Великобритании. Принимаем к сведению эти данные британской полиции, хотя в заявлении нет какой-либо информации о фактах и версиях гибели российского гражданина.

Продолжаем настаивать на информировании нас по существу расследования смерти российского гражданина. Вновь вынуждены констатировать, что вопреки нашим запросам Лондон по-прежнему не предоставляет сведений о результатах рассмотрения запроса Генпрокуратуры России о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Н.Глушкова, который был передан британской стороне еще 23 апреля 2018 г., т.е. ровно четыре месяца назад. Расцениваем его игнорирование как нарушение норм международного права, поскольку, вновь подчеркиваю, речь идет о смерти гражданина России.

В очередной раз призываем британскую сторону к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами в расследовании данного дела.

О развитии ситуации вокруг расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Нас продолжают беспокоить отсутствие информации о самочувствии российских граждан Ю.Скрипаль и её отца С.Скрипаля, их местонахождении, продолжающийся отказ британских властей обеспечить к ним доступ консульских сотрудников российского Посольства. Считаем эти действия незаконными.

Ознакомились с сообщением о повторной госпитализации одного из пострадавших в Эймсбери Ч.Роули. Обращает на себя внимание то, что, по словам представителей больницы в Солсбери, в настоящий момент никто не проходит лечение от заболеваний, связанных с воздействием нервно- паралитических веществ. Пользуясь случаем, желаем скорейшего выздоровления Ч.Роули.

Надеемся, что в Лондоне все-таки хватит здравого смысла, чтобы отказаться от провокационного раскручивания инцидента в Солсбери, и, необоснованных и ошибочных обвинений, с которыми британская сторона поспешила выступить, не дождавшись результатов расследования.

По-прежнему твердо настаиваем на независимом, объективном и транспарентном расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Подтверждаем готовность к совместной работе по делу. Ожидаем предметной реакции на запросы о правовой помощи Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направленные в Лондон в связи с возбужденным Следственным комитетом Российской Федерации 16 марта этого года уголовным делом по факту покушения на умышленное убийство Ю.Скрипаль, совершенное общеопасным способом.

О возможности посещения Солсбери и окрестностей

Мы получаем от граждан большое количество вопросов относительно безопасности посещения графства Уилтшир, в частности, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Стоунхендж, а также близлежащего города Солсбери, где находится Солсберийский собор. Данное туристическое направление, пользующееся популярностью, в том числе у российских граждан

и соотечественников, в настоящее время не закрыто.

Британские компетентные органы продолжают проводить расследование инцидентов с отравлением российских граждан С.Скрипаля

и Ю.Скрипаль в городе Солсбери, а также британских граждан в городе Эймсбери.

С учетом того, что расследование не завершено, и, принимая во внимание «раскручивание» британскими властями версии о причастности России к этим инцидентам, нельзя исключать того, что российские туристы, посещающие данный район, с большой долей вероятности могут неожиданно для себя оказаться в поле зрения британских спецслужб и стать объектом их повышенного внимания. При этом стоит учитывать также тот факт, что поблизости расположен военный объект Министерства обороны Великобритании – научно-техническая лаборатория «Портон-Даун».

Необходимо принимать во внимание все эти факторы. В этой связи мы рекомендовали бы гражданам заранее продумывать туристические маршруты, проявлять осмотрительность и запасаться телефонами российских дипломатических и консульских представительств в Великобритании на случай, если они вдруг понадобятся. Вся контактная информация размещена на наших официальных сайтах.

О визите экспертов Организации по запрещению химического оружия в Великобританию для оказания «технического содействия»

Британские власти не оставляют попыток использовать сугубо техническую Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своих конъюнктурных политических целях, привязать ее деятельность к той провокационной активности, которой они сейчас занимаются последние несколько месяцев.

На прошлой неделе стало известно об очередном визите в Великобританию группы экспертов ОЗХО для оказания Лондону «технического содействия» в идентификации отравляющего вещества, от которого в марте текущего года пострадали в Солсбери отец и дочь Скрипали, а в июне – британские подданные в близлежащем н.п. Эймсбери.

Официальный Лондон даже не считает нужным скрывать, что совсем не ждёт от ОЗХО реального вклада в установление всех обстоятельств произошедшего в Солсбери и Эймсбери. Всё, что ему требуется от этой Организации, – лишь подтвердить результаты анализа некоего, как заявлено, идентичного химиката, будто бы обнаруженного в отобранных британскими специалистами в обоих случаях биомедицинских и экологических пробах.

Это очевидное злоупотребление Великобритании своими правами как государства-участника ОЗХО. Лондон так и не воспользовался статьей X Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), в которой детально прописан порядок оказания помощи и предоставления защиты государствам в случае применения против них химического оружия. Вместо этого британские власти сослались на пункт 38 е) статьи VIII КЗХО, в котором речь идет об оказании технического содействия государствам-участникам в рамках выполнения ими своих «регулярных» обязательств по Конвенции – иными словами, задач по уничтожению собственных запасов химического оружия и обеспечению надлежащего контроля над входящими в сферу охвата КЗХО токсичными химикатами.

Циничное манипулирование правовыми инструментами – визитная карточка внешней политики сегодняшнего Лондона.

В очередной раз обращаем внимание на то, что положения статьи VIII КЗХО не наделяют ОЗХО мандатом на проведение самостоятельных расследований, формулирование собственных выводов, а также осуществление «независимой верификации» результатов расследования, проведенного каким-либо государством. Хотела бы подчеркнуть еще раз то, что, к сожалению, постоянно не подается публике в надлежащем свете, забывают об этом написать – пробы были отобраны не специалистами ОЗХО, а британскими специалистами.

Такое понимание подтверждается и практикой применения статьи VIII Конвенции – соответствующее содействие ранее оказывалось, прежде всего, государствам, испытывающим нехватку квалифицированных кадров, необходимого оборудования и технологий. В Великобритании же всё перечисленное, как мы хорошо знаем, имеется в избытке.

Возникает вопрос – зачем же тогда Лондон обратился к ОЗХО? Ответ очевиден – выдвинув ничем не подтвержденные обвинения в мнимой причастности России к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, которые, судя по всему, изначально были инспирированы исключительно в целях дискредитации нашей страны, британские власти теперь пытаются подкрепить их авторитетом ОЗХО. В принципе, уже не важно, о каких статьях идет речь. В публичном пространстве нужно соединить Солсбери и Эймсбери, официальную позицию Великобритании и постоянное упоминание ОЗХО, что, в принципе, и происходит. Вот такая простая манипуляция. Классический пропагандистский прием.

Для поддержания Лондоном антироссийской кампании, видимо, не так уж и важно, что ОЗХО не уполномочена и не в состоянии определить страну происхождения обнаруженного в Солсбери и Эймсбери, якобы идентичного токсичного химиката под громким названием «Новичок». Судя по всему, для британской пропагандистской машины вполне достаточно того, что ОЗХО оказалась причастна к пресловутому «делу Скрипалей» и якобы подтвердила отдельные «выводы» национального расследования Великобритании, которое проводится в абсолютно закрытом и нетранспарентном режиме. Задача очень простая – закрепить в публичном пространстве все эти тезисы, громкие названия, уже ставшие знаменитыми и известными фамилии, названия крупнейших географических точек и название крупнейшей международной организации.

В предоставлении же доступа к его материалам российским следственным органам, несмотря на наши настойчивые призывы, Лондон по-прежнему категорически отказывают.

О высказываниях заместителя Министра обороны США Р.Шрайвера

Обратили внимание на публичное заявление заместителя Министра обороны США Р.Шрайвера, сделанное им в ходе визита в Манилу. По сути, американский представитель счел возможным шантажировать Филиппины тем, что продолжение военно-технического сотрудничества с Россией, дескать, ставит под удар их «союзнические отношения» с США.

Это, конечно, не первый случай, когда в Вашингтоне прибегают к подобного рода нечестным приемам в попытке вынудить третьи страны отказаться от закупки российских вооружений в пользу продукции американского производства.

Помимо того, что всё это являет собой яркий пример недобросовестной конкуренции и стремления продвинуть интересы собственного ВПК, такие выпады свидетельствуют о том, что США усиливают пропагандистскую работу по приданию ВТС России с другими странами негативного политического окраса. В Маниле заместитель Министра обороны США Р.Шрайвер договорился до того, что у Москвы нельзя покупать оружие, так как она якобы проводит безответственную внешнюю политику. В поддержку своего тезиса американец привел известный набор безосновательных претензий в наш адрес, включая «агрессию на Украине» и «причастность к химическим атакам в Великобритании».

У меня вопрос. Можно ли обратно развернуть эту логическую цепочку? И сказать, что все партнеры, которым США продает свое оружие, проводят ответственную внешнюю политику. Возьмите список стран, куда США продает свое оружие, посмотрите в каких конфликтах, в том числе и в вооруженных они задействованы, попробуйте сами сделать вывод относительно того, кто проводит агрессивную или безответственную политику.

Считаем такое поведение неприемлемым. Понятно, что развитие связей между Россией и государствами АТР в области ВТС мешает американцам укреплять свои военно-политические позиции в регионе. Приходится с сожалением констатировать, что, когда в силу объективных причин эти страны делают выбор в пользу российской, а не американской военной продукции, Вашингтон не брезгует прибегать к давлению и безответственным провокационным высказываниям, нацеленным на создание негативного имиджа нашей страны.

Мы призываем наших американских партнеров использовать приемы добросовестной конкуренции.

Об «утечке» в СМИ среднесрочного доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР

В Москве возмущены «утечкой» в СМИ в начале текущего месяца содержания доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по КНДР еще до его обсуждения в данном санкционном органе и официального распространения Председателем Совета Безопасности ООН. Это далеко не первый случай подобного «слива» в публичное пространство конфиденциальных документов Комитета, что представляет собой грубое нарушение правил и практики его деятельности, равно как элементарной дипломатической этики. Речь идет о нормализации ситуации в регионе, а не об усугублении, о чем нужно всегда помнить.

С учетом содержания доклада очевидно, что целью подобной акции является оказание на определенные страны давления по северокорейскому досье в рамках продвигаемой рядом «игроков» установки на сохранение т.н. «максимального прессинга» на Пхеньян. Причем вопреки демонстрируемой им в последнее время кооперабельности в деле денуклеаризации и нормализации обстановки на Корейском полуострове. Исходя из принципа «ищи среди тех, кому выгодно», легко просматривается, кто именно стоит за этими «утечками».

Намерены потребовать от Секретариата ООН незамедлительно провести тщательное расследование этого возмутительного инцидента, определить виновных с последующим докладом Комитету обо всех обстоятельствах произошедшего, а также предложить меры по недопущению подобного впредь. Рассчитываем, что и Комитет 1718 примет самое активное участие в этих усилиях.

О развитии ситуации вокруг памятника Маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге

Обратили внимание на то, что 21 августа в Праге была реализована инициатива муниципальных властей по размещению на памятнике Маршалу Советского Союза И.С.Коневу т.н. «пояснительной таблички», в тексте которой с подачи анонимных чешских историков ему вменяется «личная поддержка проведения информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году». Подобное утверждение не подкрепляется историческими фактами, абсурдно по своей сути и не выдерживает никакой критики.

За действиями районных властей Праги прослеживается целенаправленная попытка использовать чувствительные страницы совместной истории для формирования долгосрочного раздражителя в двусторонних отношениях. Неслучайным в этой связи выглядит пятый по счету за последние три месяца акт вандализма в отношении обелиска красноармейцам, павшим в боях за Прагу в мае 1945 г., установленного у стен Пражского Града. Сожалеем, что городские власти не в состоянии обеспечить безопасность данного монумента в самом центре чешской столицы.

Стремление под предлогом псевдоисторической объективности принизить значение личности И.С.Конева, командовавшего войсками, освобождавшими Прагу, противоречит официальной линии руководства Чешской Республики, также как и уважительному отношению большей части граждан этой страны к памяти советских солдат и офицеров, освободивших Европу от нацизма. Искусственная увязка личности И.С.Конева с событиями 1968 г. в Чехословакии в таком контексте выглядит кощунственно. Исторический фейк.

Кроме того, официальная позиция Российской Федерации по событиям 1968 года хорошо известна, в том числе и нашим чешским партнерам. Она зафиксирована в преамбуле российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 г., где говорится о желании сторон «окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 г. и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории». Такая позиция впоследствии была неоднократно подтверждена высшим руководством нашей страны.

О нацистском происхождении лозунгов, используемых в украинской пропаганде

Согласно сообщениям СМИ, 24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие «Слава Украине! – Героям слава!». Оно должно заменить «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!», сохранившееся со времен Советской армии.

Считаем, что это одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), С.Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА, напомним, решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. запрещена в России. В Киеве хотят, как мы понимаем, дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

Поскольку истоки своей современной государственности украинские идеологи выводят из казачества, они предпринимают попытки найти аналоги искомой фразы в традиционных казацких приветствиях. При этом зафиксированных и формализированных казацких выкриков ни один достоверный письменный источник не сохранил. Все упоминающиеся случаи – воспоминания периода, когда эта фраза стала широко использоваться уже вне казаческого контекста.

Есть попытки дробить фразу и приписывать её авторство классикам украинской литературы – поэту Тарасу Шевченко и автору слов современного гимна Украины Павлу Чубинскому. Чаще всего делаются отсылки на стихотворение Т.Шевченко «К Основьяненко», где звучат такие строчки: «От де, люде, наша слава, Слава України!» – (Вот где, люди, наша слава, слава Украины!). При этом поэт употребляет «Слава УкраинЫ» (род. п.), а не «Слава УкраинЕ» – (дат. п.). Смысл от перемены падежей однозначно меняется и провести искомую украинскими пропагандистами аналогию никак не получается. В гимне же слова «Украина» и «слава» есть, но в непосредственной грамматической связи они вообще не состоят. Таким же образом дела обстоят со второй частью – «Героям слава!».

Непосредственно же корни лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вполне очевидны – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия[. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах). В качестве официального приветствия бандеровских сторонников из УПА она была принята на II съезде украинских националистов в апреле 1941 г. в оккупированном Кракове: «Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: «Слава Украине», ответ – «Героям слава». Допускается сокращение приветствия: «Слава» – «Слава». Как видите, приветствие полностью копирует германский нацистский аналог.

Хотела бы напомнить, что в годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождение, а также отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего, задача максимум – переложить ответственность на него.

Хотела бы напомнить о нескольких преступлениях, ответственность за которые лежит на украинских националистах, которые придумали этот лозунг: Львовский погром 1-3 июля 1941 г. – уничтожено несколько тысяч жителей, в основном евреев; расстрелы в Бабьем Яру под Киевом 1941-1943 гг., при пособничестве украинских националистов уничтожено несколько десятков тысяч человек – евреев, украинцев, советских военнопленных; июль 1942 г. – ликвидация еврейского гетто в Ровно, уничтожено более 5 тыс. человек; март 1943 г. – уничтожение белорусской деревни Хатынь; «Волынская резня» – лето-весна 1943 г. – уничтожено несколько десятков тысяч поляков и несколько тысяч украинцев из числа сочувствующих и членов смешанных семей, карательные акции в ходе подавления Словацкого национального восстания 1944 года.

Мы уже неоднократно привлекали внимание западных партнеров и международных организаций, общественно-политических деятелей к опасному росту националистических настроений на Украине, а также к постоянно повторяющимся попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Когда мы говорим об итогах и их пересмотрах – это не просто глобальные и тектонические сдвиги, документы, а расползающаяся идеология, реабилитация, попытка придать официальный статус тому, что еще 30-40 лет было немыслимым к озвучиванию.

Мы призываем вновь всех тех, кому небезразлична история Второй мировой войны, дать соответствующую оценку столь вопиющему примеру героизации нацистских пособников, их приветствий и символики.

О заявлении министров юстиции Латвии и Эстонии о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию»

Заявления не новые. Меняются люди, а тезисы остаются. Ничего нового и сенсационного здесь нет. Возвращение к этой теме, особенно, в предвыборном контексте (в Латвии – выборы в Сейм 6 октября, в Эстонии – выборы в Рийгикогу 3 марта 2019 г.), вполне вписывается в общий курс на осложнение двусторонних отношений, который Рига и Таллин проводят в последние годы. Вызывает сожаление, что делается это в угоду узкополитическим интересам и вопреки здравому смыслу.

Наша официальная позиция остается неизменной. Россия не приемлет ни утверждения об «оккупации» прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой «правовые и исторические» основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в том числе материального свойства.

Все оценки были даны, они доступны на официальном сайте МИД России.

О перспективах возвращения местного приграничного передвижения между Калининградской областью и северными регионами Польши

В ходе прошлого брифинга меня просили прокомментировать возможные перспективы возвращения местного приграничного передвижения между Калининградской областью и северными регионами Польши.

Как известно, 4 июля 2016 г. польская сторона под предлогом повышения мер безопасности в связи с проведением саммита НАТО в Варшаве и Всемирных дней молодежи в Кракове временно приостановила действие Соглашения о порядке местного приграничного передвижения (МПП) в части, касающейся въезда на ее территорию жителей Калининградской области. Россия была вынуждена пойти на ответные меры и симметрично приостановила действие режима МПП с Польшей.

Мероприятия, которые послужили поводом для указанных действий Варшавы, уже давно закончились, однако польская сторона явно не стремится разблокировать ситуацию, что не может не вызывать удивления. Все наши предложения вернуться к ранее действовавшему порядку наталкиваются на глухую стену конфронтационной антироссийской риторики.

На сегодняшний день Польша не проявляет заинтересованности в возобновлении МПП. В результате страдают интересы людей по обе стороны границы. Местное приграничное передвижение зарекомендовало себя как инструмент развития межчеловеческих контактов, укрепления культурных и экономических связей. Облегченным режимом пользовались большинство жителей Калининградской области и поляки. Остается лишь сожалеть о том, что польские власти упорствуют в сохранении искусственных барьеров, препятствуют нормальному общению граждан.

Международный антинаркотический лагерь Национального Антинаркотического Союза

C 28 августа по 3 сентября в Крыму (Бахчисарайский район, п.Песчаное, ул. Набережная 17, оздоровительный пансионат «Мандарин») откроет свои двери спортивно-терапевтический лагерь Национального Антинаркотического Союза. На протяжении 15 лет в нем участвуют свыше 1000 наркозависимых, которые проходят или прошли курс реабилитации в негосударственных реабилитационных центрах России, Белоруссии, Германии, Израиля, Таиланда и в других странах.

30 августа на площадке Антинаркотического лагеря состоится расширенное выездное заседание по вопросам стандартизации и апробирования критериев работы реабилитационных центров на площадках Национального Антинаркотического Союза. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства иностранных дел России. В совещании примут участие представители Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел России. Планируется проведение круглого стола, посвященного запуску Всероссийского проекта социальной рекламной кампании «#Мир_без_наркотиков!».

По традиции пройдут спортивные соревнования.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в информационном освещении мероприятия. Для аккредитации и за дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Национального Антинаркотического Союза: press@nasrf.ru, +7-985-345-61-45, Татьяна Егорова.

О проведении XX Юбилейных Летних дипломатических игр

25 августа в комплексе отдыха «Завидово» – филиале ГлавУпДК при МИД России состоятся XX Юбилейные Летние дипломатические игры.

В мероприятии примут участие руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в России, руководство МИД России и ГлавУпДК, знаменитые российские спортсмены, деятели культуры. В состав судейской коллегии войдут прославленные российские спортсмены.

Предполагается, что в соревнованиях по шести видам спорта – футболе, волейболе, баскетболе, стрельбе по тарелочкам, бильярде, большом теннисе, рыбной ловле, кроссе – примут участие около 40 команд дипломатических представительств.

По традиции гостей «Завидово» ждет интересная культурная программа, дегустация блюд русской кухни.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в информационном освещении мероприятия.

Подробная информация размещена на официальном сайте ГлавУпДК.

О переводе школы при Российско-Таджикском (Славянском) университете в здание другого общеобразовательного учреждения

Нас просили прокомментировать перевод школы при Российско-Таджикском (Славянском) университете в другое, менее престижное здание в Душанбе.

Мы обратили внимание на эту ситуацию, поскольку речь идет об особой школе. Она создана в 2007 г. в соответствии с двусторонним межправсоглашением и является структурным подразделением Российско- Таджикского (Славянского) университета (РТСУ). Образовательная деятельность осуществляется там по российским стандартам, на русском языке. В школе обучается более 1300 учеников. Она считается одной из лучших в Таджикистане.

Российские дипломаты провели консультации с руководством Министерства образования Республики Таджикистан, ректором РТСУ и директором школы. По информации наших партнеров, перенос вызван планами строительства нового здания для школы при РТСУ по тому же адресу – проспект Рудаки, 138.

Рассчитываем, что уникальный педагогический состав школы, костяк которого составляют высококлассные русскоязычные кадры Республики, будет полностью сохранен. Надеемся, что «переходный период», как нас заверили, не затянется, и 2019/2020 учебный год школа начнет в новых стенах, но на историческом месте.

О мемориальных мероприятиях в Исландии, посвященными памяти участников Арктических конвоев

В августе в Рейкьявике при поддержке Посольства России в Исландии проведены мемориальные мероприятия, посвященные памяти участников Арктических конвоев 1941-1945 годов. Как известно, большинство полярных конвоев, начиная с первого PQ-0 («Дервиш») и до PQ-17, формировались именно в Исландии – сначала на восточном побережье страны, затем на западном – в Рейкьявике и Китовом фьорде.

16 августа по инициативе российской Региональной общественной организации «Полярный конвой» (г. Санкт-Петербург) и Посольства России в Рейкьявике прошла международная конференция, посвященная этой героической странице Второй мировой войны. На конференции выступили ветераны Арктических конвоев Т.Гончаренко (Россия) и Дж.Паттерсон (Великобритания), родственники и потомки героев конвоев из России, Исландии, США, Великобритании, ученые-историки, представители творческой интеллигенции, СМИ. С приветственным словом к гостям обратились Посол России в Исландии А.В.Васильев и бывший президент Исландии О.Р.Гримссон.

По итогам конференции подписан Меморандум об учреждении ассоциации «Братство союзных конвоев». Главной задачей этой организации является налаживание сотрудничества ветеранских объединений, музеев, образовательных центров, а также содействие популяризации истории конвоев, противодействие фальсификации истории. В планах ассоциации установка памятника подвигу моряков Арктических конвоев в Эдинбурге, проведение в 2020 г. международной парусной регаты в честь 75-летия победы союзников во Второй мировой войне с местом сбора участников в Рейкьявике.

15 августа на городском кладбище Рейкьявика прошла совместная торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Надежда» (автор - российский скульптор В.Суровцев), воздвигнутому в память участников Арктических конвоев из разных стран, в которой принял участие Президент Исландии Г.Т.Йоханнессон.

Мероприятия в Рейкьявике стали ярким примером координации усилий международной общественности в целях укрепления исторической памяти о союзническом братстве народов в борьбе против фашизма.

О ситуации с исчезновением в Гвинейском заливе судна «Пантелена»

По информации российской крюинговой компании ООО «КАТ Самлот», 14 августа при переходе из порта Ломе (Тоголезская Республика) в порт Либревиль (Габонская Республика) в территориальных водах Габона пропал принадлежащий греческой компании «Лотус шиппинг» танкер «Пантелена», следовавший под панамским флагом. На борту судна находятся двое граждан России – старший помощник капитана М.В.Дюжаков и третий механик А.И.Рамошка.

По сообщениям Посольства России в Либревиле, проведенные поисковые мероприятия по линии Министерства обороны Габона результатов не принесли: в территориальных водах Габона судно обнаружено не было. В настоящее время поиск танкера ведется силами береговой охраны соседних с Габоном государств.

МИД России продолжает держать этот вопрос на контроле.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: НАТО развернуло около четырех тысяч военных у западных границ России. Официальный представитель НАТО О.Лугенску сказала, что это делается для сдерживания любой возможной агрессии и действия носят оборонительный характер. На Западе уже перестали задумываться о логическом объяснении своих действий. Это Официальный представитель НАТО не прокомментировала еще создание в Румынии тренировочной базы и переброски танкового дивизиона США в Польшу. Как Вы можете прокомментировать эти заявления?

Ответ: Традиционно это из рубрики «новости абсурда». Какие потенциальные угрозы и как они просчитывались? Совершенно непонятно, о чем идет речь. Методология учета, расчета и подсчета того, в каком количестве и где надо размещать контингент, чтобы защищаться непонятно от чего, тоже вещь абсолютно иллюзорная и абсурдная. Мы об этом говорили, и также констатировали, что усиление, переброска, переформатирование и наращивание вооруженных контингентов в Европе точно не работают в пользу стабильности, баланса сил на нашем общем континенте, не привносят открытости и конструктива в и без того осложненный диалог. Цели и задачи совершенно непонятны. Вопрос не только к нам, но и к ним - насколько они сами, жители соответствующих стран, которые являются членами НАТО, понимают, для чего это делается, потому что это не бесплатная вещь, она стоит много денег и очень больших усилий. Видимо, было бы неплохо уточнить, каким образом тратятся деньги налогоплательщиков.

Но еще раз говорю, что самое абсурдное в этом — методология подсчета. О политической реакции мы неоднократно говорили, но учитывая, что уже звучат конкретные ответы на вопрос «для чего это делается?» в виде того, что это просчитанная реакция на потенциальную угрозу, то, еще раз хотела бы сказать, что только слово «абсурд» может это все охарактеризовать.

Вопрос: Баку и Ереван всегда подчеркивают посредническую роль, которую играет Москва в процессе по нагорно-карабахскому урегулированию. Но при этом мы видим, что именно на московской площадке последняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении прошла порядка полутора лет назад. С чем это связано? Ведь Россия стратегический партнер и союзник для Азербайджана и Армении. Как мы знаем, скоро прибудет Президент Азербайджана И.Г.Алиев. Будут ли в течение года встречи именно в таком формате?

Ответ: Если они будут, мы о них сообщим. Наши посреднические усилия, продолжаются. Мы находимся в контакте со сторонами в различных форматах.

Вопрос: Советник Президента США по национальной безопасности Дж.Болтон заявил о готовности обсуждать с Москвой аспекты урегулирования кризиса в Сирии, но при условии вывода из этой страны иранских сил. Хотел бы услышать Ваш комментарий по этому поводу.

Ответ: Я только что рассказала о том, где и с какой целью находятся в Сирии американские силы. На каком основании они там находятся? С кем они согласованы? Это абсолютно нахождение вне правовых норм и рамок. Когда ты ждешь выполнения международных обязательств от других, наверное, нужно в первую очередь начинать с себя. И в контексте сирийского урегулирования нужно еще раз задать вопрос США, конкретным их представителям, которые делают подобные заявления, на каком основании там находятся Вооруженные силы США? Что они там делают? Какую роль они играют?

Вопрос: В середине этого месяца должен был состояться визит японской делегации бизнесменов на Курильские острова. Но это событие так и не случилось. Можете назвать какие-то причины, почему этого не произошло? Нашей телекомпании стало известно, что японским бизнесменам было отказано во въезде на остров Итуруп. По каким причинам?

Ответ: Я могу сказать, что в соответствии с российско-японскими договоренностями на высшем уровне, на 16 августа действительно были запланированы эти поездки, а именно третьей японской бизнес-миссии на южные Курильские острова.

В отличие от первых двух задача нынешней миссии состояла в том, чтобы российская и японская стороны на месте провели конкретное обсуждение, в том числе с участием представителей деловых кругов обеих стран, содержания и форматов будущих проектов совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах по пяти утвержденным лидерами России и Японии направлениям, а именно – аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов. Предполагалось проведение специалистами российских ведомств практических семинаров с разъяснением имеющихся возможностей в соответствующих областях. В этой связи была сформирована представительная российская делегация во главе с руководителем группы по коммерческим аспектам СХД (создана в рамках профильных переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел), директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Н.В.Стапран.

Однако в силу погодных условий российская делегация, находившаяся в Южно-Сахалинске, не смогла вылететь на острова. При этом произошла задержка и с выездом из г.Нэмуро японских участников миссии.

С учетом всех этих обстоятельств было принято решение о переносе поездки на более поздний срок. Японской стороне предложено оперативно согласовать новые даты бизнес-миссии по дипломатическим каналам. Причины очень банальны.

Вопрос: МИД Афганистана заявил, что несмотря на хорошие отношения Афганистана с Россией и совпадение позиций по многим вопросам, официальная делегация Правительства Афганистана не будет участвовать во встрече по Афганистану в Москве, которая пройдет 4 сентября. Было отмечено, что мирный процесс должен проходить под руководством Афганистана. Также США заявили, что эта встреча не приведет к миру в Афганистане. Как Вы можете это прокомментировать?

Ответ: США пытались привести к миру в Афганистане самостоятельно, ничего не получилось, поэтому теперь международное сообщество вынужденно заниматься этой темой коллективно. Ведь стабильности в регионе от американских действий не прибавилось и в данной ситуации, к сожалению, не прибавляется, по крайней мере, в тех объемах, которые были заявлены со стороны Вашингтона и в соответствии с обязательствами, которые на себя взяла эта страна.

Что касается заседания Московского формата консультаций по Афганистану, мы дали подробные разъяснения на сайте. На данный момент вопрос состава участников находится в проработке. Как только будет получен официальный ответ от Кабула по дипломатическим каналам по поводу участия, нами будет сделан соответствующий комментарий.

Вопрос: Какие варианты ответа сейчас прорабатываются МИД России на введенные накануне санкции Госдепа США, а также как Россия относится к введению санкций против наших партнеров по сирийскому урегулированию – Турции и Ирану?

Ответ: Гипотетически относительно введения санкций, будь то новых, еще одних, обновленных или скорректированных, мы даем адекватный на них ответ. Мы не комментируем рабочий процесс выработки этих решений, но как всегда, эти ответы являются адекватными. Мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает инициативно, а исключительно в ответ.

Вопрос: В этом году Болгария отмечает 140-летие освобождения от османского ига. Позвольте в этой связи пригласить Министра иностранных дел С.В.Лаврова и Вас в г.Плиска, где находится культурно-исторический комплекс «Двор кириллицы».

Ответ: Спасибо большое, с удовольствием его приму, просмотрю и посоветуюсь с руководством.

Вопрос: Помощник Госсекретаря США Э.Форд заявил, что США планируют обвинить Россию во вмешательстве в будущие выборы. Означает ли это, что США планируют новую информационную кампанию в адрес России?

Ответ: Не знаю насчет смысла готовить новую кампанию, уже нынешняя, судя по всему, зарекомендовала себя «неплохо». Что касается обвинений в будущих грехах, то это сюрреализм – обвинять в том, чего нет, еще и заявлять об этом открыто.