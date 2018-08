Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ относительно директивы Секретариата ООН по оказанию содействия Сирии

Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать издание Секретариатом ООН директивы по вопросам оказания содействия Сирии?

Ответ: Речь идет о внутреннем ооновском документе «Параметры и принципы содействия Сирии со стороны ООН» (Parameters and Principles of UN Assistance in Syria), который, по нашим данным, был разработан еще в октябре 2017 г. для использования агентствами и программами системы ООН. Этот документ разработан без участия государств-членов ООН, без соответствующего решения Совета Безопасности и при этом глубоко вторгается в политическую субстанцию, давая предписания, которые выходят за рамки вопросов простой координации действий между структурами ООН.

Одно из таких предписаний сформулировано следующим образом: «ООН будет готова оказывать содействие реконструкции САР только после достижения реального и инклюзивного политического перехода, о котором договорятся стороны путем переговоров». То есть, налицо попытка удержать ООН от работы по восстановлению в Сирии на нынешнем этапе, экстраполировать политический подход государств, выступающих за смену власти в этой стране, на программную деятельность ООН. В тексте директивы акцентируется, что тема восстановления должна обсуждаться в «других форматах». Ни слова нет о разминировании.

Ооновский документ предлагает не продвигать тему возвращения беженцев и ВПЛ, ограничивает сотрудничество с сирийским правительством. «Двойное дно» имеет установка, запрещающая оказывать содействие сторонам, обвиняемым в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Все мы хорошо знаем, что такие обвинения тиражируются противниками властей САР в адрес официального Дамаска регулярно.

Рассчитываем, что Секретариат ООН пересмотрит келейные методы и перекосы в своей работе по Сирии, которая сегодня в свете набирающей силу тенденции возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц так нуждается в наращивании международной помощи в восстановлении в САР жизненно важных объектов инфраструктуры, системы образования и здравоохранения. Если ряд влиятельных доноров считает, что делать взносы на эти нужды сейчас не время, а, напротив, – надо ужесточать санкции против Сирии, то это совершенно не означает, что такими безответственными подходами должны руководствоваться и в Организации Объединенных Наций.