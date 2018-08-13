О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Госсекретарем США М.Помпео

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США М.Помпео.

При обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии.

В ходе беседы С.В.Лавров подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий наших стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США.

Российский Министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России М.В.Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с К.В.Ярошенко, В.А.Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г.

М.Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О.Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также график предстоящих контактов.