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23.08.1816:48 Новости / Конго, демократическая республика

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Демократической Республики Конго в Москве В.Нкуманом Тавуном Матунгулом

1539-23-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Демократической Республики Конго В.Нкумана Тавуна Матунгула в связи с завершением его миссии в Москве.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-конголезских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Киншасы на активизацию политического диалога, включая координацию подходов по международной и африканской проблематике, а также наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

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