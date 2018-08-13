О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Послом Республики Беларусь в России И.В.Петришенко

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь И.В.Петришенко, завершающим свою дипломатическую миссию в Москве в связи с назначением на должность Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, в том числе в рамках Союзного государства, а также ряд предстоящих контактов и мероприятий. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, тесного и доверительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

С.В.Лавров высказал признательность И.В.Петришенко за конструктивный вклад в укрепление двусторонней интеграции и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.