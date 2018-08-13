Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с «утечкой» в СМИ среднесрочного доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР

В Москве возмущены «утечкой» в СМИ в начале текущего месяца содержания доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по КНДР еще до его обсуждения в данном санкционном органе и официального распространения Председателем Совета Безопасности. Это далеко не первый случай «слива» в публичное пространство конфиденциальных документов Комитета, что представляет собой грубое нарушение правил и практики его деятельности, равно как элементарной дипломатической этики.

С учетом содержания доклада очевидно, что целью подобной акции является оказание на определенные страны давления по северокорейскому досье в рамках продвигаемой рядом «игроков» установки на сохранение «максимального прессинга» на Пхеньян. Причем вопреки демонстрируемой им в последнее время кооперабельности в деле денуклеаризации и нормализации обстановки на Корейском полуострове. Исходя из принципа «ищи среди тех, кому выгодно», легко угадывается, кто именно стоит за этими «утечками».

Намерены потребовать от Секретариата ООН незамедлительно провести тщательное расследование этого возмутительного инцидента, определить виновных с последующим докладом Комитету обо всех обстоятельствах произошедшего, а также предложить меры по недопущению подобного впредь. Рассчитываем, что и Комитет 1718 примет самое активное участие в этих усилиях.