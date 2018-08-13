Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с полетами «неопознанных» вертолетов для поддержки экстремистов на севере Афганистана

Вновь обращаем внимание на полеты «неопознанных» вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГИЛ и талибам, сотрудничающим с этой террористической группировкой. В частности, по утверждениям афганских СМИ и местных жителей, такие полеты в последнее время зафиксированы в провинции Сари-Пуль.

Отмечаем, что это происходит в непосредственной близости от границ центральноазиатских государств, а многие боевики ИГИЛ в Афганистане являются выходцами из этих стран. Реакция на данные события как со стороны силовых структур Афганистана, так и со стороны командования дислоцированного здесь американо-натовского контингента отсутствует.

Возникает закономерный вопрос о том, кто стоит за этими полетами, кто вооружает террористов и скрытно создает их плацдармы вблизи южных рубежей СНГ и почему это происходит в условиях фактического контроля натовским командованием воздушного пространства Афганистана.