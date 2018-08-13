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22.08.1814:35 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве А.Нофала по его просьбе.

В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам продвижения палестино-израильского урегулирования с учетом сохраняющейся напряженной обстановки на палестинских территориях и вокруг сектора Газа, а также усилиям по скорейшему восстановлению палестинского национального единства.

При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Рамаллы на дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая поддержание активного доверительного политического диалога.

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