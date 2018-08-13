Комментарий заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова в связи с решением США ввести новые антироссийские санкции

Стало дурной традицией постоянно обращаться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России под фальшивыми предлогами.

Сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые «кибернарушения».

За первое - «наказали» две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских «контр-хакерских» мер в группу «проштрафившихся» включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан.

Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне? При этом США «делают замах» на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится.

Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам.