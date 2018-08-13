Комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно заявлений компании «Майкрософт» о якобы попытке российских хакеров вмешаться в промежуточные выборы в США

Вновь приходится констатировать казалось бы очевидное. При всем желании невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитанные на максимальный политический и публичный «вау-эффект».

Как уже заявил пресс-секретарь Президента России, мы не знаем, о чем говорит компания «Майкрософт», о каких попытках вмешательства идет речь, что за «русские хакеры», тем более «ассоциированные с Кремлем».

Хотелось бы напомнить, что мы уже давно предлагаем заняться конкретным делом. Речь идет об организации встречи двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, где подобные проблемы и должны, собственно, обсуждаться с участием специалистов России и США. Видимо, американские коллеги не хотят предъявлять какие-либо доказательства «российского электронного вмешательства», которые якобы имеются у них в наличии, чтобы не опозориться. Их просто нет и быть не может. Тем не менее, мы готовы к таким контактам, к нормализации диалога профессионалов.

Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм». Видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы.