Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с заявлением высокопоставленного представителя Госдепартамента США по сирийской проблематике

Вопрос: И.о. заместителя Госсекретаря США по делам Ближнего Востока Д.Саттерфилд, как сообщают СМИ, в одном из своих публичных заявлений, рассуждая о том, как продвигается работа с созывом межсирийского Конституционного комитета в Женеве, поставил под сомнение «готовность России выполнять свои обязательства, чтобы оказать содействие с этим критически важным шагом вперед в политическом процессе (в Сирии), который СБ ООН и мировое сообщество в целом решительно поддерживают». Как Вы можете прокомментировать эти слова высокопоставленного представителя Госдепартамента?

Ответ: Для нас подобные заявления звучат странно и удивительно, ведь именно по инициативе России в январе с.г. в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, который и принял решение о формировании Конституционного комитета для работы в Женеве. И именно российские представители осуществляли затем самые активные контакты с официальным Дамаском, сирийской оппозицией, партнерами по Астанинскому формату и ООН в целях практической реализации такого решения. Динамичное продвижение на этом направлении было сорвано в результате тройственной агрессии против Сирии, осуществленной при ведущей роли США 14 апреля с.г. под надуманным предлогом применения химоружия сирийской армией в г.Дума в Восточной Гуте. Но даже несмотря на это, нам удалось еще в мае убедить Правительство САР представить спецпосланнику Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуре список 50 кандидатов в состав Конституционного комитета. Между тем опекаемая западными странами, в том числе США, оппозиция непростительно затянула с направлением своего аналогичного списка, который был передан С.де Мистуре лишь недавно.

Россия неизменно и последовательно выступает на сирийском направлении с конструктивных позиций. При этом мы неизменно руководствуемся интересами межсирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и консенсусных решений, принятых в Астане и Сочи при ключевой роли России. В Сирии у нас не было и нет скрытой повестки дня. На согласованной ранее принципиальной международно-правовой основе продолжим энергичную многоплановую работу в интересах скорейшего урегулирования сирийского кризиса. Ожидаем, что все влиятельные международные партнеры, включая США, будут вести себя таким же образом и перестанут рассматривать ситуацию в Сирии сквозь призму своих собственных геополитических установок.