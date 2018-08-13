О предстоящем заседании Московского формата консультаций по Афганистану

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 сентября в МИД России состоится второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану.

Московский формат был создан в 2017 г. на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Первое его заседание состоялось 14 апреля 2017 г. с участием заммининдел и спецпредставителей 11 стран – основных заинтересованных партнеров в урегулировании ситуации в ИРА: России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Приглашенные на встречу представители США от участия воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент стратегии новой администрации США на афганском направлении.

Главная задача Московского формата – содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.

Нынешняя московская встреча будет второй по счету в подобном формате. В отличие от предыдущей она пройдет под совместным председательством российской и афганской сторон. Как и на первую встречу приглашение направлено 12 государствам, включая США. Кроме того, на заседание приглашено руководство политического офиса Движения талибов (ДТ) в Дохе.

Целью предстоящей встречи является содействие сближению позиций Правительства Афганистана и ДТ по запуску прямого межафганского диалога о мире.

По итогам заседания планируется публикация заявления МИД России.