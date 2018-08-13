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21.08.1816:13 Новости / Афганистан

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлением посла Афганистана в Москве

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Обратили внимание на недавнее заявление посла Исламской Республики Афганистан в Москве А.Кучая о том, что Российская Федерация якобы планирует использовать Движение талибов (ДТ) против ИГИЛ в Афганистане.

Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении. Мы уже неоднократно заявляли об этом авторам подобных измышлений.

Отмечаем, что господин А.Кучай уже не в первый раз прибегает к подобного рода заявлениям, основанным на откровенных инсинуациях. Призываем не идти на поводу у тех, кому не нравятся предпринимаемые Российской Федерацией усилия по налаживанию мирного процесса в Афганистане и нейтрализации исходящих из этой страны экстремистских и террористических угроз.

Вызывает глубокое сожаление, что посол Афганистана вместо того, чтобы всячески способствовать поддержанию атмосферы партнерства и взаимного доверия между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан, предпринимает шаги, ведущие к противоположному результату.

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