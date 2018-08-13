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21.08.1815:27 Новости / Ангола / Телефонные разговоры Министра

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 августа состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Ангола Мануэлом Домингушем Аугушту.

В ходе беседы был предметно обсужден комплекс актуальных вопросов российско-ангольского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях с акцентом на практическое взаимодействие в сфере разработки месторождений минерального сырья. При этом была подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Луанды на углубление доверительного политического диалога и наращивание эффективного партнерства в интересах укрепления международной и региональной безопасности.

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