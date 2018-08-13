Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

20.08.1817:52 Новости / Камбоджа / Комментарии

Комментарий Департамента информации и печати МИД России об итогах парламентских выборов в Камбодже

1517-20-08-2018

29 июля в Королевстве Камбоджа состоялись выборы в нижнюю палату Парламента. По опубликованным 15 августа официальным данным, убедительную победу одержала правящая Народная партия Камбоджи (НПК), которая получила все 125 мест в Национальной ассамблее.

Беспрецедентная электоральная явка (83,02%) и поддержка 4,9 из 6,4 млн. зарегистрированных избирателей продемонстрировали высокий уровень доверия граждан Камбоджи к НПК и ее руководству, проводящему курс на упрочение внутриполитической и социально-экономической стабильности в стране, создание благоприятных условий для дальнейшего всестороннего развития Камбоджи.

В Москве подтверждают принципиальный настрой на дальнейшее наращивание давних дружественных российско-камбоджийских связей и взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и иных областях.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений