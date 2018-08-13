Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос телерадиокомпании «Вести-Калининград» о перспективах внедрения системы выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Калининградской области

Вопрос: Каковы перспективы введения системы выдачи электронных виз для посещения иностранными гражданами Калининградской области?

Ответ: В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 05.12.2017 года № 393-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области» с 1 июля 2019 года иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области, будут оформляться электронные визы.

До указанной даты Правительством Российской Федерации будет утвержден перечень иностранных государств, граждане которых смогут обращаться за получением электронных виз для въезда на территорию Калининградской области.