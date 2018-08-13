Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с предстоящими переговорами Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Дж.Бассилем

20 августа в Москве с рабочим визитом будет находиться и.о. Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебран Бассиль. Запланированы его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

С удовлетворением отмечаем динамичный характер российско-ливанского политического диалога, включающего контакты как с официальными властями Ливанской Республики, так и ведущими политическими силами страны, обоюдный настрой Москвы и Бейрута на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

На переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ливане, Сирии и вокруг нее, включая разворачивающуюся по инициативе России комплексную работу по содействию возвращению на родину сирийских беженцев.

Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности дружественного Ливана, против вмешательства в его внутренние дела, за сохранение межконфессионального и гражданского мира в Ливанской Республике через инклюзивный взаимоуважительный диалог и в соответствии с Конституцией страны. В Москве предостерегают от любых попыток дестабилизировать обстановку в Ливане и призывают все ливанские политические силы проявить высокую степень ответственности, готовность к компромиссам при решении насущных вопросов национальной повестки дня, в том числе скорейшего формирования нового правительства страны по итогам прошедших в мае с.г. всеобщих парламентских выборов.

В контексте обсуждения традиционно дружественных российско-ливанских отношений будет сделан упор на укрепление координации позиций Москвы и Бейрута на международной арене, поддержание активного политического диалога по комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес.