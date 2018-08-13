О кончине бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с кончиной бывшего Генерального секретаря ООН, лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил соболезнования Генеральному секретарю ООН А.Гутеррешу.

В послании отмечен значительный вклад К.Аннана в укрепление центральной роли ООН в мировых делах, реформирование Организации в целях наращивания ее авторитета и возможностей для долгосрочного решения глобальных проблем на основе верховенства права и уважения фундаментальных целей и принципов Устава ООН. После выхода в отставку К.Аннан продолжал активную деятельность по поиску развязок острейших кризисов современности, в том числе в рамках «Группы старейшин».