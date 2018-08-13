О выполнении Совместного всеобъемлющего плана действии по иранской ядерной программе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Россия продолжает последовательно осуществлять все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По линии Госкорпорации «Росатом» ведется реализация серии проектов, призванных обеспечить выполнение соответствующих условий СВПД.

Успешно реализуется двусторонний высокотехнологичный российско- иранский проект по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. Они будут использоваться в промышленных и медицинских целях.

На территории России осуществляется хранение заготовок топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Их возврат Ирану производится партиями не более 5 кг по запросу иранской стороны и после получения подтверждения МАГАТЭ о том, что все предусмотренные для этого в СВПД условия выполнены. Первая партия была передана Ирану в начале 2017 г. Сейчас осуществляется подготовка к отправке второй партии.

Кроме того, Россия подтвердила готовность по мере необходимости оказать Ирану содействие в решении вопроса с излишками низкообогащенного урана, запасы которого в Иране не должны превышать 300 кг. Также оказываем разноплановое содействие в реализации Приложения III к СВПД, содержащего перечень конкретных направлений сотрудничества с ИРИ в области мирного использования атомной энергии.

Все упомянутое сотрудничество с Ираном осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ. Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД.