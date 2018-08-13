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17.08.1818:56 Новости

О нормализации эритрейско-сомалийских отношений

1509-17-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В последнее время в ситуации на Африканском Роге происходят важные позитивные перемены. Прекращение многолетнего противостояния Эфиопии и Эритреи подкрепляется конструктивными процессами и на других направлениях, в частности в отношениях между Эритреей и Сомали.

28-30 июля впервые за 15 лет состоялся официальный визит в Асмэру Президента Федеративной Республики Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда. В ходе переговоров с Президентом Эритреи Исайясом Афеворки достигнуты договоренности о восстановлении дипломатических отношений и двустороннего сотрудничества, которые были закреплены в принятой по итогам встречи глав государств Совместной декларации. Практические вопросы их реализации были обсуждены в ходе рабочей поездки в Могадишо 13 августа Министра иностранных дел Эритреи Османа Салеха.

В Москве рассчитывают, что налаживание добрососедских связей между Эритреей и  Сомали благотворно отразится на общей ситуации в районе Африканского Рога, будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в субрегионе, углублению интеграции в рамках восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД).

 

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