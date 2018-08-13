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17.08.1817:20 Новости

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с заместителем Министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Г.Пикки

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 августа по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с заместителем Министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Г.Пикки.

А.В.Грушко выразил соболезнования в связи с трагическим крушением моста вблизи Генуи, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Стороны обсудили планы итальянского председательства в ОБСЕ в текущем году, в частности, ход подготовки к СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря с.г., график политических мероприятий и контактов.

Г.Пикки затронул ситуацию вокруг О.Г.Сенцова.

С российской стороны было отмечено нетерпимое положение, связанное с преследованием и задержанием на Украине российских граждан по политическим мотивам.

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