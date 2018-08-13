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17.08.1813:33 Новости

Сообщение для СМИ

1506-17-08-2018

В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединёнными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту.

К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН. Генеральному секретарю Организации 18 мая с.г. передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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