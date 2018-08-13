Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

16.08.1820:54 Новости / Соединенные Штаты / Комментарии

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередными санкциями США

1504-16-08-2018

15 августа США предприняли новый недружественный шаг против России. На этот раз под предлогом якобы нарушения американских односторонних рестрикций в отношении КНДР в санкционный список внесены российское портовое агентство ООО «Профинет» и его руководитель В.А.Колчанов. При этом в Вашингтоне не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения.

Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН. Вызывает сожаление, что санкции введены в тот момент, когда решение сложнейшей задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в плотной совместной международной работе. Деструктивная тактика США, применяемая вне рамок Совета Безопасности ООН и его санкционного Комитета 1718, способна лишь подорвать достигнутые в последнее время подвижки в направлении урегулирования. Приходим к выводу, что в Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян.

Сколько бы односторонних «санкционных волн» Вашингтоном ни инициировалось (а их общее число достигло уже 55-ти), легитимности им это не придает. Акцент американских политиков на рестрикциях – это попытка скрыть их бесполезность. В любом случае, наращивание ограничений на фоне беспрецедентного русофобского накала, без оглядки на реальные факты и последствия для двусторонних отношений – это путь в никуда.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений