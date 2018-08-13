Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с осквернением кладбища советских воинов и военнопленных в Гданьске

Возмущены новым отвратительным актом в отношении советского мемориального наследия в Польше. На территории кладбища в Гданьске, где покоится прах около трех тысяч наших воинов, гражданских лиц и военнопленных, вандалы сломали либо повредили 23 звезды на братских могилах. Нанесенный ущерб сейчас ликвидируется, российские дипломаты поддерживают контакт с польскими властями.

Напомним, что именно благодаря героическому подвигу красноармейцев весной 1945 года ценой больших потерь удалось выбить гитлеровцев из этого города.

Гданьский инцидент – очередное звено в целой серии хулиганских атак на наши памятники и кладбища в Польше, которую мы наблюдаем все последние годы. Считаем подобные выходки следствием деструктивной линии официальной Варшавы, стремящейся под лозунгом «декоммунизации» зачистить территорию страны от любых напоминаний о ее освобождении Красной Армией на исходе Второй мировой, переиначить послевоенную историю.

Настаиваем на оперативном расследовании скандального происшествия и наказании виновных. Призываем польскую сторону выполнять свои международные обязательства и помнить о моральном долге перед памятью погибших героев и жертв войны.