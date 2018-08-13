О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем и.о.Премьер-министра Ливана Ж.Шаабаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя и.о.Премьер-министра Ливанской Республики С.Харири Жоржа Шаабана.

Ж.Шаабан подробно информировал о складывающейся ситуации в Ливане, в том числе в контексте усилий по формированию нового ливанского правительства. Состоялось также обсуждение обстановки в соседней Сирии с акцентом на проблематику обеспечения необходимых условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Ливанской Республики.