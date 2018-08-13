О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Председателем Демократической партии Ливана, и.о. Министра Ливанской Республики по делам перемещенных лиц Т.Арсланом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 августа в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией Демократической партии Ливана во главе с ее Председателем Т.Арсланом, являющимся также и.о. Министра Ливанской Республики по делам перемещенных лиц.

В ходе обстоятельного обмена мнениями о развитии ситуации в Ливане и вокруг него с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Ливанской Республики, настрой на дальнейшее развитие и углубление традиционно дружественных отношений России с многоконфессиональным ливанским народом.

Была обсуждена также проблематика урегулирования сирийского кризиса, включая комплекс вопросов обеспечения возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Ливана.