Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан для фильма «Актауский саммит: каспийская развязка», Актау, 12 августа 2018 года

Вопрос: Сергей Викторович, состоялось подписание Конвенции. Хотелось бы знать Ваше мнение об исторической значимости саммита, прошедшего в Актау.

С.В.Лавров: Президенты пяти стран, в ходе своих заявлений для прессы, дали самые высокие оценки. Звучали слова «историческое» и «эпохальное» событие. Это не преувеличение. Работа шла практически 22 года, это было непросто. Поначалу сталкивались прямо противоположные точки зрения, море это или озеро. Если море, то давайте сделаем Каспий объектом, где полностью применяются все правила поведения в Мировом океане, т.н. Конвенция ООН по морскому праву (1982г.). Если это озеро, то вообще ни о чем не нужно договариваться. В итоге возобладал настрой на то, чтобы договориться.

Постепенно диаметрально противоположные подходы стали выстраиваться в более конструктивном русле. Мне очень приятно, что именно в Москве в декабре 2017 г. на встрече министров иностранных дел пяти каспийских стран, мы окончательно согласовали текст Конвенции, который был сегодня подписан президентами. Но с декабря пришлось проделать очень непростую работу, обеспечить адекватность текстов на всех языках каспийских стран, плюс, английский текст, который будет общей точкой отсчета, если возникнут ситуации, связанные с толкованием Конвенции.

Решающее значение имеет то, что эта Конвенция определила правовой статус Каспия. Она заложила основы для окончательного согласования пока еще не решенных вопросов, включая делимитацию воды и методы, которые будут использоваться для определения точки отсчета 15-мильных суверенных вод. Это самое главное. Оттуда уже будет проще определить 10-мильную рыболовную зону для каждого государства.

Второе значение этой Конвенции в том, что теперь у нас есть абсолютно универсальный базис для рассмотрения любых вопросов сотрудничества на Каспии. До недавнего времени у нас были договоренности в сфере охраны биоресурсов, безопасности и в ряде других областей, но достаточно сказать, что в Актау было подписано семь международно-правовых документов. За весь период проведения каспийских саммитов с 2002 г. было подписано девять, четыре саммита — девять документов, один саммит — семь документов. Причем это не только количественный результат, но и реально качественный. Не будем повторять о том, что Конвенция — на самом деле историческое событие, но не менее важными являются межправительственные соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству и транспорту, причем в каждом из них предусмотрено создание постоянно действующего механизма на уровне министров экономики и транспорта соответственно. А также межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов на Каспийском море, это - военные и пограничники. Это еще одна важная деталь состоявшегося саммита и его итогов. Три межправительственных протокола — по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и сотрудничеству пограничных служб.

Результативность этого мероприятия абсолютно рекордная для всех межкаспийских переговоров. Искренне поздравляю, прежде всего, хозяйку саммита – Республику Казахстан и все каспийские народы. Особая признательность переговорщикам, которые сугубо профессионально, на высочайшем уровне обеспечили такой результат.