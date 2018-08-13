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14.08.1818:16 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

1495-14-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено вопросам реализации российской инициативы по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания.

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