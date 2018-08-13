Об инциденте с российскими альпинистами в Таджикистане

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 августа при транспортировке альпинистов, возвращавшихся после восхождения на пик И.Сомони (бывший пик Коммунизма), в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4530 м совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. На момент происшествия на борту находились 15 альпинистов, в том числе 13 россиян.

По информации таджикистанских властей, в результате трагедии погибли пять человек: двое членов экипажа и трое альпинистов – граждан России:

– Абросимов Александр Вячеславович, 31.12.1971 г.р., уроженец Крымской области;

– Барабанов Тимур Михайлович, 10.03.1986 г.р., уроженец г.Воронежа;

– Тараканов Руслан Германович, 12.08.1976 г.р., уроженец г.Свердловска.

Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинский центр «Истиклол» г.Душанбе. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для родственников и близких альпинистов в Посольстве России в Душанбе открыта горячая линия. На сайте дипмиссии (dushanbe.mid.ru) обновляется информация о состоянии пострадавших.