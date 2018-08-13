Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова организаторам, участникам и гостям третьего Международного благотворительного фестиваля христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века»

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей третьего Международного благотворительного фестиваля христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века».

В этом году наши страны отмечают две знаменательные даты – 190-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. Наши народы объединяют цивилизационные, духовные, культурные корни. Многовековая дружба и симпатии составляют прочную основу для наращивания плодотворного взаимодействия в различных областях. Наглядный пример – проведение перекрестного Года туризма Россия-Греция, масштабная программа которого успешно реализуется, привлекая все больше участников.

Отрадно, что Фестиваль становится хорошей традицией и проходит в дни памяти православного святого – покровителя острова Корфу – Спиридона Тримифунтского, почитаемого и в России. Высоко ценим бережное отношение жителей острова к подвигу святого праведного воина – великого русского флотоводца адмирала Федора Ушакова, освободителя Ионических островов.

Убежден, что ваш форум станет органичной частью празднования памятных дат, будет способствовать дальнейшему укреплению гуманитарно-культурных связей между нашими странами, расширению контактов между гражданами.

Желаю вам новых впечатлений, хорошего настроения и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ

11 августа 2018 года