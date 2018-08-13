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13.08.1818:11 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России о президентских выборах в Республике Мали

1490-13-08-2018

12 августа в Республике Мали состоялся второй тур президентских выборов. Их результаты должны быть объявлены в ближайшие дни.

Борьбу за пост главы государства вели два кандидата, получившие наибольшее число голосов в первом туре, – действующий Президент И.Б.Кейта и лидер оппозиции С.Сиссе. По оценкам африканских и международных наблюдателей, голосование прошло без серьезных нарушений и инцидентов. Основные усилия властей были направлены на обеспечение безопасности и недопущение провокаций экстремистов.

Выражаем надежду, что процесс окончательного подсчета голосов будет проходить исключительно в конституционных рамках.

Рассчитываем, что итоги состоявшихся выборов послужат делу восстановления мира и достижения национального согласия в Мали, позволят малийскому обществу продолжить продвижение по пути стабильного и демократического развития, помогут более эффективно противостоять террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе в целом.

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