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13.08.1818:09 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России о теракте в Иордании

1489-13-08-2018

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10 августа в пригороде Аммана Фухейс, в результате подрыва самодельного взрывного устройства рядом с автомобилем сотрудников жандармерии и полиции, осуществлявших совместное патрулирование, был убит один и ранено шестеро представителей правоохранительных органов Иорданского Хашимитского Королевства. По следам происшествия иорданские спецподразделения провели 11 августа в городе Салт – административном центре провинции Балка – операцию по нейтрализации группы вооруженных экстремистов, причастных к нападению на правоохранителей. По поступающей информации, в ходе штурма здания, где укрывались боевики, погибли еще три силовика, около 20 человек, включая гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести.

В результате предпринятых иорданскими силами правопорядка оперативных действий трое боевиков были уничтожены, пятеро – задержаны.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Москве самым решительным образом осуждают очередную вылазку террористов на иорданской земле, наглядно демонстрирующую бесчеловечную сущность воинствующих радикалов, для которых не важно, где творить зло. Заявляем о поддержке руководства и народа дружественной Иордании в противостоянии террористической угрозе. Данный теракт еще раз подтверждает необходимость широкой международной координации в деле решительной и бескомпромиссной борьбы с транснациональными террористическими группировками.

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