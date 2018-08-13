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13.08.1817:00 Новости / Телефонные разговоры Министра

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем

1488-13-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем.

В ходе него обсуждались перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в том числе на направлении предотвращения конфликтов и миротворчества. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Общим мнением было то, что прогресс в разрешении кризисов находится в прямой зависимости от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.

По его просьбе Генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины.

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