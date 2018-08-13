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Август 2018
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15 г.Светлогорск, Калининградская область (открытая площадка на улице Динамо между домами 5 и 20)13.08.18 1485-13-08-2018
О брифинге официального представителя МИД России 15 августа 2018 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 августа в г.Светлогорске, Калининградской области (открытая площадка на улице Динамо между домами 5 и 20) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Приглашаются представители российских и иностранных СМИ.
Начало - в 11:00 (время калининградское).
Аккредитация до 18:00 14 августа.
Вход - по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Координатор – Кванталиани Ирма Элгуджевна (моб. 8-916-563-80-85, электронная почта briefingmid@rambler.ru; midbriefing@yandex.ru).
Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
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Официальные заявления
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13.08.1811:56Заявление МИД России
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5.07.1815:37Заявление МИД России
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28.06.1815:53Заявление МИД России
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Выступления Министра
Выступления Министра
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12.08.1819:19Ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ «на полях» Пятого каспийского саммита, Актау, 12 августа 2018 года
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2.08.1818:22Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам Совещания министров иностранных дел Россия-АСЕАН, Сингапур, 2 августа 2018 года