Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с участием Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях

13-14 августа состоится рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Турцию для участия в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях. В рамках мероприятия состоятся двусторонние переговоры министров иностранных дел России и Турции с целью обсуждения ключевых вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Российско-турецкий политический диалог отличается исключительно высокой степенью интенсивности контактов на всех уровнях, заданной, прежде всего, регулярным и доверительным общением глав государств. В 2018 г. состоялись две личные встречи В.В.Путина и Р.Т.Эрдогана (3-4 апреля 2018 г. в Анкаре в качестве сопредседателей Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), а также в рамках трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран по Сирии; 26 июля 2018 г. в Йоханнесбурге «на полях» саммита БРИКС) и шестнадцать телефонных разговоров между ними. Установились и поддерживаются плотные рабочие связи по линии глав правительств, руководителей министерств и ведомств, крупных компаний и экспертов двух стран. Углубляется сотрудничество в рамках других составных элементов ССВУ – Совместной группы стратегического планирования, Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и российско-турецкого Форума общественности (РТФО).

Внешнеполитическое взаимодействие между Россией и Турцией также характеризуется высокой динамикой. В 2018 г. состоялось четыре личных контакта С.В.Лаврова с М.Чавушоглу: 14 марта 2018 г. в Москве в рамках шестого заседания Совместной группы стратегического планирования; 16 марта (Астана) и 28 апреля 2018 г. (Москва) в ходе трехсторонних встреч министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии; 3-4 апреля «на полях» упомянутого седьмого заседания ССВУ. Имело место девять телефонных бесед министров.

В течение 2018 г. между российским и турецким внешнеполитическими ведомствами проводились политконсультации по широкому кругу международных и региональных вопросов, в частности, внешнеполитическому планированию (май) и сотрудничеству в борьбе с терроризмом и оргпреступностью (июнь). Взаимодействие МИДов двух стран, наряду с контактами представителей министерств обороны и специальных служб, сыграло существенную роль в эффективном поддержании режима прекращения огня в Сирии и создании необходимых условий для политического урегулирования кризиса в этой стране.

В ходе переговоров С.В.Лаврова и М.Чавушоглу планируется обсудить широкий круг актуальных двусторонних, региональных и международных проблем. Предстоит провести «сверку часов» по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе. Будут затронуты пути повышения эффективности взаимодействия на площадках международных организаций.

Значительное место на переговорах займут вопросы стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике, ближневосточного урегулирования и других процессов, протекающих в странах региона. Стороны обменяются мнениями относительно путей налаживания процесса политурегулирования в САР посредством дальнейшего поддержания инклюзивного национального диалога на основе общепризнанных принципов международного права. Российская сторона исходит из того, что на России и Турции лежит особая ответственность за обеспечение и сохранение мира, безопасности и стабильности в Сирии и в регионе в целом.

Министры также рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени в Турции четырехстороннему саммиту президентов России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию.

Значительное внимание будет уделено обсуждению путей закрепления позитивных тенденций в торгово-экономических связях. С удовлетворением отмечаем, что в период с января по май 2018 г. объем двустороннего товарооборота вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 46,2% и составил около 11,4 млрд. долларов США. В 2017 г. объем товарооборота вырос по сравнению с 2016 г. на 40,5% и составил 22,1 млрд. долларов.

Особое место будет отведено сотрудничеству в энергетической сфере, продолжающему играть ключевую роль в двусторонних связях. Предполагается обсудить пути содействия реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере (строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток»).

Будут обсуждены совместные действия по устранению остающихся барьеров в двусторонней торговле и расширению номенклатуры сельскохозяйственных товаров, прежде всего, поставляемой из России в Турцию мясомолочной продукции. Обеспечение законных интересов отечественных производителей и инвесторов является для нас неизменным приоритетом.

Со снятием ограничений наблюдается значительный рост потока российских туристов в Турцию. По имеющимся данным, в 2017 г. ее посетили 4,7 млн. чел., что превысило рекордные показатели 2014 г., когда в Турции отдохнули порядка 4,5 млн. россиян. Под углом обеспечения безопасности российских туристов в предстоящий период будут рассмотрены предварительные итоги завершающегося курортного сезона.

Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан. При этом российская сторона рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия соответствующих ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и оргпреступностью.

С.В.Лавров и М.Чавушоглу планируют обменяться мнениями по необходимым практическим шагам для активизации двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. В их числе – стимулирование работы РТФО, учрежденного для углубления общественно-гуманитарных связей, мониторинг подготовки к проведению в 2019 г. в наших странах «перекрестного» года культуры и туризма.

Выступление Министра на совещании руководителей турецких дипломатических представительств – первое подобное мероприятие в истории двусторонних отношений. Это является свидетельством высокой степени взаимного доверия между главами внешнеполитических ведомств России и Турции, наличия значительных областей совпадения или близости интересов наших стран, взаимного настроя на дальнейшее развитие российско-турецких партнерских связей и координацию позиций по ключевым международным и региональным проблемам.

В своем вступлении С.В.Лавров ознакомит турецкую аудиторию с основными направлениями внешней политики России на нынешнем этапе, нашими подходами по ключевым вопросам современных международных отношений.

Рассчитываем, что участие Министра в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях и переговоры мининдел двух стран внесут реальный вклад в дальнейшее развитие добрососедских партнерских отношений между Россией и Турцией.