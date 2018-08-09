Об обмене грамотами о ратификации Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 августа в Актау (Казахстан) Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и заместитель Председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов произвели обмен грамотами о ратификации Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве, подписанного Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Туркменистана Г.М.Бердымухамедовым 2 октября 2017 года в Ашхабаде. В соответствии со статьей 18 Договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами.

Стороны выразили уверенность в том, что практическая реализация отраженных в документе договоренностей будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию российско-туркменистанского сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и региональной проблематике.