Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств, которое состоялось 11 августа в Актау (Казахстан) и было посвящено подготовке запланированного на 12 августа Пятого каспийского саммита.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия и условились о модальностях дальнейшей работы по вопросам каспийской повестки дня после предстоящего подписания президентами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.